На сегодняшний день соответствующие процессуальные действия в определенной степени ограничены возможностями бюро судмедэкспертиз и моргами.

В ближайшие дни начнется эксгумация тел с новых обнаруженных мест массовых захоронений в Изюме.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о том, началась ли уже эксгумация тел из новых выявленных мест массовых захоронений.

"На сегодняшний день мы в определенной степени ограничены возможностями наших бюро судмедэкспертиз и моргами. Но в ближайшие дни мы начнем, в том числе и соответствующие процессуальные действия, на других выявленных стихийных кладбищах", - подчеркнул Енин.

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Он также отметил помощь правоохранительным органам со стороны международных партнеров.

"На сегодняшний день мы говорим о помощи правоохранительным органам Украины со стороны наших западных партнеров, в частности, с точки зрения предоставления нам то ли криминалистических лабораторий, то ли реагентов", - сказал Енин

Он напомнил, что в конце прошлой недели город Изюм посетили представители иностранных дипломатических миссий "которые донесут правду до своих правительств о размахе стихийных захоронений на освобожденной территории", - подчеркнул Енин.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября ВСУ осуществили успешное контрнаступление в Харьковской области, освободив почти все оккупированные территории области.

10 сентября ВСУ освободили от оккупантов Изюм. Самопровозглашенный "мэр" Изюма сбежал из города еще до начала взятия его силами ВСУ.

Во время временной оккупации в городе действовала тотальная система запугивания и террора местного населения. Там было обнаружено 7 кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

Потеря оккупантами контроля над Изюмом считается крупнейшим поражением РФ после того, как весной от захватчиков была освобождена Киевская область.

23 сентября в офисе генерального прокурора Украины заявили о завершении эксгумации тел на месте массового захоронения в Изюме Харьковской области - поднято с земли 447 тел. В частности, 425 гражданских лиц, среди которых 5 детей, и 22 военнослужащих ВСУ.

23 сентября президент Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что мир будет иметь полную информацию о каждом преступлении России на временно оккупированных территориях Украины. По словам президента, в Изюме представители почти 20 дипломатических миссий воочию увидели, что оставили по себе российские оккупанты. "Очень важное мероприятие состоялось сегодня в Изюме на Харьковщине. Представители почти 20 дипломатических миссий государств Балтии и восточной Европы, Германии, Франции, Испании, Словении, Хорватии, Дании, Швеции, Швейцарии, Турции, посол ЕС – на собственные глаза увидели, что оставили по себе российские оккупанты. Разбитые дома, застенки, массовое захоронение", - сказал глава государства

25 сентября сообщалось, что президент Владимир Зеленский в интервью CBS рассказал, что в деокупованому Изюме нашли еще два массовых захоронения.

"Сегодня я получил дополнительную информацию. Нашли еще две братские могилы, большие могилы с сотнями людей. Речь идет о маленьком городке изюм, вы же знаете? В маленьком городке еще две братские могилы. Вот что происходит", - сказал он.

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