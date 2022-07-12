Впервые публикуются кадры того, как проверяли жителей Мариуполя в начале оккупации.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко впервые обнародовал видео, на котором показана фильтрация жителей города в самом начале оккупации.

Уникальные кадры он опубликовал в Telegram.

На видео показан унизительный осмотр тела с раздеванием. Российские оккупанты искали у горожан татуировки, "похожие на азовские", и проверяли мобильные телефоны. Автор видеозаписи "заблюрил" лицо военного, который проводил осмотр.

"Как проходила фильтрация и проверки людей в Мариуполе – самый часто задаваемый вопрос, который мы слышим от международных журналистов. Впервые обнародуем кадры, как это происходило в начале оккупации прямо в Мариуполе. Унижение, издевательство и страх оккупантов", - написал Андрющенко.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украину удалось вернуть более 16 тысяч человек, которые вырвались из российских "фильтрационных лагерей".

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