Теперь они обвиняют украинских военных в жестоком обращении.

Вернувшиеся в Россию российские военнопленные рассказывают журналистам о "нацизме" в Украине и якобы жестоком обращении с ними со стороны Вооруженных сил Украины.

Соответствующие видео появились в соцсетях.

Например, российский оккупант Вячеслав Старостин рассказал, что его избивали, держали в подвале и редко кормили. Он говорит, что похудел на 10 килограммов в плену.

Видео дня

"Фашизм присутствует в Украине. Дай Бог сил и здоровья, чтобы вернуться и дать им бой до самого конца", - сказал он российским журналистам.

Ранее он давал интервью журналисту Владмиру Золкину, в котором призывал своих сограждан не идти воевать в Украину.

"Здесь нет нацизма, нет нацизма. Не надо идти сюда воевать", - говорил Старостин.

Оккупант Константин Леонтьев сообщил, что украинские военнослужащие якобы заставляли его говорить "многие вещи" на камеру.

"Кормили два раза в сутки: давали по две-три ложки каши, постоянно оскорбляли. Купались раз в месяц. Условия были никакие, очень трудно было. Домой звонить не давали", - сказал он пропагандистам.

В то же время в сети опубликовали фрагменты его интервью Золкину, в котором солдат рассказывает о хорошем питании и человеческом отношении к нему в украинском плену.

Слова о том, что ему не давали звонить домой, опровергает видео, на котором он связывается по видеосвязи с девушкой.

"Послушай меня. Просто я тебе скажу, что здесь глаза открываются по другому", - говорит он ей.

Обмен военнопленными с Россией

Как сообщал УНИАН, 21 сентября состоялся масштабный обмен пленными. В Украину удалось вернуть 215 героев, в том числе 124 офицера.

Пять наиболее известных командиров - Герой Украины Денис Прокопенко "Редис" из "Азова", Сергей Волынский "Волына" из 36-й бригады морской пехоты, Святослав Паламарь ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Дениса Шлегу из Нацгвардии, Героя Украины Евгения Бову.

Также домой вернулась известная многим украинцам Екатерина Полищук ("Пташка") и беременные Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.

Как известно, 200 украинских защитников обменяли на Виктора Медведчука, а 5 командиров - на 55 оккупантов. Сейчас они находятся в Турции.

Также из плена вернулись 10 иностранцев-защитников Украины - пятеро граждан Великобритании, двое граждан США и по одному представителю Швеции, Хорватии и Марокко.

Президент Владимир Зеленский считает, что офицерам, командирам, пленным из "Азовстали" и иностранцам могла грозить вторая Еленовка, либо показательное судилище.

Кроме того, у президента заверили, что большой обмен никак не связан с вопросом мирных переговоров со страной-агрессором.

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