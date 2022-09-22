Украина в рамках обмена пленными передала Москве 55 российских военнослужащих.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец показал пленных солдат Российской Федерации, которых Украина передала во время ночного обмена.

Фотографии с путинскими военными уполномоченный по правам человека показал в своем Телеграмм-канале.

Обращает внимание на то, что пленные оккупанты выглядят здоровыми, в отличие от переданных нам Россией защитников.

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"Кстати, это освобожденные российские военнослужащие – молодые "дети" и пенсионеры второй армии мира, которые из-за "успехов" спецоперации ловят сегодня на границах тех, кто против всеобщей могилизации", - написал Лубинец.

Как сообщал УНИАН, Украина вернула из российского плена 215 защитников, среди которых 124 офицера. Освободили пять наиболее известных командиров - Героя Украины Дениса Прокопенко "Редиса" из "Азова", Сергея Волынского "Волыну" из 36-й бригады морской пехоты, Святослава Паламаря ("Азов"), Олег Хоменко ("Азов"), Дениса Шлегу из Нацгвардии Украины, Героя Украины Евгения Бову.

Также вернулась Екатерина Полищук ("Пташка") и беременные военнослужащие - Мамонова Марьяна, Шумовецкая Яна и Черненькая Анастасия.

Украина обменяла 200 наших героев на Виктора Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 супергероев - на 55 российских пленных.

Пятеро командиров "Азова" уже находятся в безопасности в Турции. Это - результат личных договоренностей президента Зеленского с Эрдоганом. Местонахождение офицеров держится в секрете ради их безопасности. Они являются военнопленными, и попали в плен с оружием в руках. Этот механизм прописан в Женевской конвенции. То есть Украина фактически вернула Путина к ведению дел согласно Женевской конвенции, которую он постоянно хотел нарушить.

Изначально речь шла об обмене лишь 50 защитников Украины, но Зеленскому, Буданову и Ермаку удалось увеличить их численность до 200. Также эту работу обеспечивали руководители СБУ и МВД. В дальнейшем планируется обмен всех на всех. Сейчас этим вопросом Украина занимается вместе с ООН и Эрдоганом.

Также из плена вернули 10 иностранцев-защитников Украины - пятеро граждан Великобритании, двое граждан США и по одному представителю Швеции, Хорватии и Марокко. Их доставили 21 сентября на территорию королевства Саудовская Аравия в городе Эр-Рияд. После убийства россиянами Пола Ури, которого взяли в плен, изувечили и убили - это было важно.

Офицерам и командирам, пленным из "Азовстали", иностранцам грозила вторая Еленовка или показательное судилище и смертный приговор. Путин хотел шантажировать "азовцами" Украину, чтобы запустить процесс переговоров и условный "Минск-3".

Украинские власти подчеркивают, что этот обмен не имеет никакого отношения к вопросу мирных переговоров с РФ. Также уже появляются манипуляции относительно того, что Украина якобы взамен на обмен пленными закроет глаза на "референдумы" на своих оккупированных территориях. Это - откровенная ложь. Сейчас враг понимает только позицию силы.

Вот как выглядят освобожденные бойцы Украины:

Полный список освобожденных из российского плена украинских защитников: