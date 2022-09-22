Они были ранены во время российского теракта.

Домой вернулись 215 военных, вставших на защиту Украины против российской агрессии.

Как отметил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, среди них есть те, кто пережил теракт, устроенный россиянами в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

"Всего [обменяны] 108 бойцов "Азова", 188 героев "Азовстали" и Мариуполя. Восемь – ранены во время российского теракта в Еленовке. Всего 215 героев!", – сказал президент.

Видео дня

Как писал УНИАН, в среду, 21 сентября, из российского плена вернули 215 человек. В Офисе президента сообщили, что 200 защитников Украины обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, служивших в рядах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были освобождены пятеро командиров ("Азова" – Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономарь, Олег Хоменко, 36-й бригады – Сергей "Волина" Волынский, и 12-й бригады НГУ Денис Шлега). Они будут находиться под личной протекцией Президента Турции на время до конца войны.

Массовая казнь Россией украинских военнопленных в Еленовке: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в результате взрыва было разрушено здание, где содержались выведенные с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила Вооруженные Силы Украины в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия.

Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.