Они будут находиться под личной протекцией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана до завершения войны.

Пятеро боевых командиров, которых обменяли 21 сентября, не вернутся в Украину до конца войны.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Кроме 200 воинов, мы вернули еще пятерых боевых командиров, за которых пришлось побороться больше всего, дольше всего, сложнее всего. Им грозило самое жестокое. Пять супергероев", - сказал Зеленский.

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Речь идет о:

Денисе "Редисе" Прокопенко, командире "Азова";

Святославе "Калине" Пономаре, заместителе командира "Азова";

Олеге Хоменко, старшем офицере "Азова";

Сергее "Волыне" Волынском, командире 36-й отдельной бригады морской пехоты;

Денисе Шлеге, командире 12-й бригады НГУ.

"В обмен на них мы отдали 55 тех, кто не заслуживает ни жалости, ни сочувствия, ни вообще каких-либо слов. Тех, кто воевал против Украины. И тех, кто предал Украину. Тех, кто нам с вами точно не нужен", – сказал Зеленский.

Также президент рассказал, что Украина договорилась с Турцией о том, что освобожденные командиры будут находиться под личной протекцией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана до завершения войны.

"Я говорил об этом с Президентом Эрдоганом, что пятеро наших командиров, которых освобождают из плена, будут находиться в полной безопасности, в комфортных условиях и под личной протекцией Президента Турции. На время до конца войны. Но мы обеспечим их семьям возможность с ними видеться", – подчеркнул Зеленский.

Как писал УНИАН, в среду, 21 сентября, из российского плена вернули 215 человек. В Офисе президента сообщили, что 200 защитников Украины обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, служивших в рядах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были освобождены пятеро командиров ("Азова" – Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономарь, Олег Хоменко, 36-й бригады – Сергей "Волина" Волынский, 12-й бригады НГУ – Денис Шлега).

Как отметил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, среди обмененных есть те, кто пережил теракт, устроенный русскими в колонии в оккупированной Оленевке на Донбассе.

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