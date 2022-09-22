Сейчас парни уже на свободе, но в третьей стране, куда прибыли согласно договоренностям об обмене.

Руководителей полка "Азов", которые были на заводе "Азовсталь", - командира Дениса Прокопенко "Редиса" и его заместителя Святослава Паламара "Калину" удалось освободить из российского плена.

Об этом сообщил командир спецподразделения KRAKEN Сергей Величко.

В телеграм-канале "Чили и Ко Харьков" Величко (позывной Чили) опубликовал снимок с освобожденными украинскими защитниками.

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Кроме Прокопенко и Паламаря из плена российских оккупантов удалось освободить командира 36-й отдельной бригады морской пехоты майора Сергея Волыну.

На опубликованном фото с ними стоит также руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов и министр внутренних дел Денис Монастырский.

Как добавил бывший командир "Азова" Андрей Билецкий, сейчас парни уже на свободе, но в третьей стране, куда прибыли согласно договоренностям об обмене.

"Некоторое время будут находиться там, но главное уже произошло - они на свободе и живы", - отметил он.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сейчас украинские защитники находятся в Турции.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября, из российского плена вернули 215 военных. В офисе президента сообщили, что 200 защитников Украины обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, служивших в рядах Вооруженных сил Украины. Удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

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