По словам Ермака, он уже предоставил все необходимые показания следствию.

В Офисе президента сообщили, что сегодня в рамках обмена удалось вернуть 200 защитников "Азовстали". Взамен РФ получила народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука. Его выдали российской стороне во время обмена пленными.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Президент Владимир Зеленский поставил четкую задачу: вернуть наших героев. Результат: наши герои - свободны. Состоялся большой обмен пленными. Он прошел в несколько этапов и в очень разных локациях. Из русского плена мы вернули 215 человек. Это военные, пограничники, полицейские, моряки, нацгвардейцы, ТРОшники, таможенники, гражданские... Среди них – офицеры, командиры, Герои Украины, защитники "Азовстали" и беременные женщины-военные. Те, кого россияне хотели лишить жизни, кого называли "нацистами" – наши сильные люди, которых не сломали бои и плен. Денис Прокопенко "Редис", Сергей Волынский "Волына", Святослав Паламар, Денис Шлега, Олег Хоменко – командиры из "Азовстали" – они уже находятся в безопасности", - говорится в сообщении.

Видео дня

По словам Ермака, освобождение украинских защитников - результат личных договоренностей президента Зеленского с президентом Эрдоганом.

"Россияне хотели нас шантажировать их жизнями, но мы не дадим им возможности делать это ни с кем. Также среди освобожденных - 10 иностранцев, которые воевали за Украину, и которым угрожали смертью. Они уже находятся в городе Эр-Рияд. Мы обменяли 200 наших героев на Медведчука, который уже дал все возможные показания следствию. А 5 героев-командиров "Азовстали" – на 55 российских пленных, которые не имеют для нас никакого интереса. Это был сложный процесс", - подчеркнул Ермак.

Он сообщил, что в общей сложности освобождены 215 защитников.

"Я очень рад видеть наших парней и девушек на свободе. Ради этого стоит жить. Каждая жизнь украинца для нас - высшая ценность. Каждый наш гражданин будет освобожден. Мы всегда возвращаем своих. Это большой успех, и я благодарен всем причастным к этой операции, всем, кто провел эту титаническую работу. Искренне поздравляю наших героев с возвращением домой. Мы окажем им всю необходимую помощь - медицинскую, социальную и любую другую. Их возвращение – заслуга народа Украины. Заслуга всех и каждого защитника Украины, всех и каждого, кто обеспечивает их тылы. Впереди еще много испытаний. И мы на стороне света, а мир – на нашей стороне", - написал Ермак.

Как ранее сообщал УНИАН, оккупантами в "ДНР" британцы (28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер) и гражданин Марокко Сааудун Брахим были приговорены к смертной казни. Двое из них обжаловали приговор.

По словам спикера интернационального легиона Дамьена Магру, в конце июля их перевезли на Донбасс, вероятно, для вынесения приговора в виде смертной казни.

Также ранее стало известно о трех американских добровольцах, пропавших во время боевых действий в Украине. Это 39-летний Александр Дрюк, 27-летний Энди Хьюн и 35-летний Суэди Мурекези.

1 августа стало известно, что в так называемой "ДНР" решили "судить" еще 5 взятых в плен иностранных граждан.

Вас также могут заинтересовать новости: