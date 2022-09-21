В рамках этого обмена домой вернулся, в частности начальник патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

Из российского плена освобдили 10 иностранных военных, служивших в рядах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной карте в так называемой "ДНР".

Об этом сообщает издание Reuters.

Так, из плена вернули пятерых британцев, двух американцев, хорвата, марокканца и гражданина Швеции.

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Британский политик Роберт Джерик заявил, что среди освобожденных находится Эйден Аслин. Его взяли в плен в начале 2022 года, а затем приговорен к смертной казни судом в так называемой "ДНР".

Россия также освободила 39-летнего гражданина США Александра Друке и 27-летнего Энди Гейна. Они попали в плен в июне во время боевых действий на востоке Украины.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подтвердила, что среди освобожденных был гражданин Швеции, захваченный в порту Мариуполя, которому по законам "ДНР" угрожал смертный приговор.

В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко написал в Telegram, что освобожден из плена глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин.

"Хорошие новости на ночь. Пока идет обмен, обо всем нельзя. Но, по меньшей мере, глава патрульной полиции Михаил Вершинин освобожден из плена. Героический гарнизон Мариуполя понемногу возвращается домой", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что чуть позже он удалил свой пост.

В то же время боец "Азова" Максим Жорин подвердил обмен пленными. По его словам, домой венулась "азовцев".

"Наконец-то мы смогли вернуть еще часть защитников Мариуполя, в том числе бойцов полка Азов. Сегодня вечером прошел обмен, которого мы так долго ждали. Обнять своих друзей, вернувшихся наконец-то побратимов - это лучшие эмоции, что только могут быть! Все детали будут позже", - указано в сообщении..

Как ранее сообщал УНИАН, оккупантами в "ДНР" британцы (28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер) и гражданин Марокко Сааудун Брахим были приговорены к смертной казни. Двое из них обжаловали приговор.

По словам спикера Интернационального легиона Дамьена Магру, в конце июля их перевезли на Донбасс, вероятно, для вынесения приговора в виде смертной казни.

Также ранее стало известно о трех американских добровольцах, исчезнувших во время боевых действий в Украине. Это 39-летний Александр Дрюк, 27-летний Энди Хьюн и 35-летний Суэди Мурекези.

1 августа стало известно, что в так называемой "ДНР" решили "судить" еще 5 взятых в плен иностранных граждан.

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