Военкор Пегов перед шествием лидера ЧВК "Вагнер" на Москву настойчиво интересовался у него в интервью о сценарии, при которой "вагнеровцы" пойдут штурмовать столицу.

Выяснился идейный "вдохновитель" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина идти штурмовать Москву.

Речь идет о российском "военкоре" Романе Пегове, который 29 апреля опубликовал большое интервью с бывшим поваром Путина в рамках проекта WarGonzo, в котором уточнил, нет ли у Пригожина политических амбиций захватить столицу.

"Боеприпасы вам не дают, потому что вы можете пушки там чуть ли не на Москву развернуть, пойти там Кремль штурмовать и так далее... Такие опасения, они насколько беспочвенны? Они говорят, типа, ЧВК "Вагнер" достигли уже такой автономии, у Пригожина такие политические амбиции: вот сейчас возьмет, значит, частную армию, развернет и захватит власть в России", - говорит Пегов.

В ответ Пригожин усомнился в таком варианте, но подметил, что это интересная мысль.

Мятеж Пригожина - что следует знать

Напомним, что вечером 23 июня в России начались волнения в связи с решением основателя ЧВК "Вагнер" идти на Москву "за справедливостью". В частности, Пригожин сообщил, что по базе "вагнеровцев" ударила российская армия.

Утром 24 июня Пригожин уже был на подступах к Москве, в Воронежской области. Там СМИ фиксировали 4 колонны военной техники (оценивалось, что для штурма Москвы ЧВК готовы задействовать более тысячи единиц техники). На фоне этого лидер РФ Владимир Путин записал обращение к россиянам, в котором указал, что мятежники являются предателями России.

Однако вооруженный захват столицы РФ не случился. С Пригожиным организовал переговоры лидер Беларуси Олександр Лукашенко. Неизвестно, что именно пообещали Пригожину, однако он сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" возвращаются на свои позиции. При этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков указал, что в рамках соответсвующий договоренности Пригожин сможет выехать на территорию Беларуси.

После этого основатель ЧВК "Вагнер" не выходил на связь до обеда 25 июня. В своем Telegram он передал всем "привет" и указал, что ответит на все вопросы тогда, когда у него появится стабильная связь.

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