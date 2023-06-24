Игаль Левин сравнил действия "вагнеровцев" с талибами.

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин заявил, что "вагнеровцы" действуют как талибы.

Он предположил у себя в Телеграм-канале, что в Москве, в сторону которой прямо сейчас движутся наемники ЧВК, их уже может ждать подкрепление.

"В плане тактики пригожинцы действуют как талибы. Одна военизированная часть идет маршем на столицу. Другая часть (спящие ячейки на гражданке) сидят в Москве и ждут сигнал от "повара", - пишет Левин.

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Пригожин начал бунт в России

23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная российская армия обстреляла ракетами бойцов его ЧВК благодаря приказу министра обороны Сергея Шойгу и главнокомандующего ВС РФ Валерия Герасимова.

Пригожин объявил, что он будет мстить Шойгу и повел свою армию на Ростов.

Британская разведка сообщила, что "вагнеровцы" пошли штурмовать Москву и судьба бунта зависит от реакции Росгвардии.

Президент РФ Путин выступил с обращением к гражданам и силовикам, призвав подавить бунтарей. Следующие 24 часа будут для российского диктатора критическими. Американские аналитики называют вооруженный мятеж Пригожина "самой серьезной угрозой" для Путина за все 23 года власти.

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