Фамилию Пригожина за все выступление президент РФ не упомянул ни разу.

В субботу, 24 июня, президент России Владимир Путин выступил по росТБ и назвал организованный главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным мятеж в РФ "ударом в спину".

"Действия, которые раскалывают наше единство — это, по сути, отступничество", — заявил глава страны-агрессора.

"Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Такой же удар был нанесен в 1917 году... Русские убивали русских, братья братьев, а выгоду получали зарубежные силы", - говорит Путин.

Он назвал предательство происходящее со вчерашнего вечера в России и пообещал "защитить государство от внутреннего предательства". То есть Путин назвал действия Пригожина предательством. При этом его фамилию не назвал ни разу в течение обращения.

"Все, кто сознательно встал на путь мятежа, понесут неминуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед народом", - пригрозил Пригожину президент России.

Он призвал участников мятежа прекратить участие в "преступных действиях". Путин призвал "не совершать роковую ошибку.

"Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу", - сказал глава РФ. Также он назвал "вагнеровцев" "героями" и упомянул их "достижения" в Украине - захват Соледара и бои за Бахмут.

Также в выступлении Путин сказал, что ситуация в Ростове-на-Дону остается "сложной". Напомним, Пригожин заявлял накануне, что его наемники контролируют все военные объекты в Ростове.

Пригожин против Минобороны РФ - подробности мятежа в России

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил военных Минобороны РФ в обстреле "вагнеровцев". У Шойгу отрицают факт удара по наемникам.

Ночью Пригожин записал ряд аудио с угрозами в адрес Минобороны РФ. Утром 24 июня он с наемниками якобы дошел до Ростова, где, по его же словам, они взяли под контроль военные объекты и потребовали встречи с Шойгу и Герасимовым.

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