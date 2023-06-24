Пригожин "принял предложение" Лукашенко и Путина.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пообещал в ходе переговоров с беларусским диктатором Александром Лукашенком остановить продвижение колонн своей "частной армии" в сторону Москвы, сообщает пресс-служба Лукашенко. Вскоре это подтвердил и сам Пригожин.

Сообщается, что переговоры Лукашенко и Пригожина были согласованы с российским президентом Владимиром Путиным. После разговора с Путиным Лукашенко созвонился с главарем "вагнеровцев".

"Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России", - говорится в заявлении пресс-службы беларусского диктатора.

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В Минске утверждают, что Пригожин "принял предложение Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения".

"На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК "Вагнер", - пишет пресс-служба Лукашенко.

Сам Пригожин тоже уже подтвердил, что разворачивает свои колонны обратно. "Сейчас наступил момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении - в полевые лагеря согласно плану", - сказал террорист в комментарии своей пресс-службе.

Переворот в России - главное

В ночь на 24 июня по приказу Пригожина войска ЧВК "Вагнера" двинулись в сторону российских городов. Сам главарь боевиков обещал "остановить" военное руководство РФ после якобы "ракетного удара" ВС РФ по его тыловому лагерю.

Уже под утро прошли бои между российскими силами в Ростовской и Воронежской областях с большими потерями для регулярных войск ВС РФ.

Путин авантюру своего "повара" не оценил, назвав такой шаг "предательством" и "ножем в спину". Затем в Москве усилили безопасность, вывели войска и ввели КТО.

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