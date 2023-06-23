Минобороны России официально отрицает свою причастность к удару по позициям "вагнеровцев".

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который неоднократно распространял умышленные "вбросы", в частности против министра обороны РФ Сергея Шойгу, с которым у него происходит "передел власти", теперь заявил о ракетном ударе по позициям его наемников со стороны российских кадровых войск. ОБНОВЛЕНО 22:00. У Пригожина заявили, что идут "останавливать" военное руководство РФ.

В качестве доказательства рашистские "военкоры" распространили в одном из подконтрольных "Вагнеру" Telegram-каналов видео якобы "прилета" по головорезам. На камеру кучка боевиков якобы убегает после "ракетного удара". Террористы предположили, что удар был нанесен с тыловой стороны.

Сам Пригожин заявил, что по его наемникам ударило МО России (вероятно, речь идет о кадровых российских войсках, подконтрольных Генштабу ВС РФ, - УНИАН), следовательно он готовит месть.

"Мы были готовы пойти на уступки Минобороны (России - УНИАН), сдать оружие и найти решение, как мы дальше будем защищать свою страну. Но эти мрази, они не успокоились. Сегодня, видя, что мы несокрушимы, они нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло множество наших бойцов, наших боевых товарищей. Мы примем решение, как ответить на это преступление. Следующий шаг за нами", - заявил "повар Путина".

ОБНОВЛЕНО 22:00. Тем временем в Telegram Пригожина распространили заявление, что совет командиров ППК "Вагнер" готовится остановить "зло", которое якобы несет военное руководство России: "Те, кто уничтожил сегодня наших ребят, десятки тысяч жизней российских солдат будут наказаны".

От имени Пригожина также распространили призыв не сопротивляться, иначе всех несогласных "будут считать угрозой и уничтожать немедленно" вместе с блокпостами и авиацией. После этого "вагнеровцы" обещают вернуться к российско-украинской войне.

Террорист Гиркин назвал это заявление "началом попытки переворота".

В то же время Минобороны России официально отрицает свою причастность к удару по позициям "вагнеровцев". Кадры, распространенные на ресурсах Пригожина, говорится в официальном заявлении министерства, "не соответствуют действительности".

Конфликт Пригожина и Шойгу - главное

Пригожин публично враждует с министром обороны Сергеем Шойгу уже длительное время. Аналитики убеждены, что главным мотивом главаря "Вагнера" остается борьба за власть в России. Другой террорист Игорь Гиркин неоднократно закидывал Пригожину попытку навести в РФ "смуту" и свергнуть легитимное военно-политическое руководство.

Конфликт усилился, когда Шойгу приказал всем добровольческим оккупационным формированиям заключить с Минобороны России "контракты", что Пригожин расценил как наступление на его "частную армию", не подконтрольную ни МО России, ни Генштабу.

В последнем интервью Пригожин заявил, что война в Украине была нужна для того, чтобы Шойгу получил звание маршала и вторую Звезду героя. А сегодня, 23 июня, Пригожин обвинил Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова в "геноциде русского народа".

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