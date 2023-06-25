Согласно договоренностям с Лукашенко, Пригожин должен уехать в Беларусь.

После того, как самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел переговоры с главарем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, от последнего не было никаких вестей.

Предводитель "вагнеровцев" вышел вчера на связь и сообщил о том, что колонны техники его наемников разворачиваются и возвращаются в полевые лагеря. После этого от Пригожина больше не было новостей. Поэтому журналисты RTVI поинтересовались у его пресс-службы, куда он пропал. Там ответили, что главарь ЧВК пока не на связи:

"Он передает всем привет и ответит на вопросы, когда будет на нормальной связи".

Какая участь ждет Пригожина после мятежа в России

После того, как Лукашенко провел переговоры с Пригожиным об организованном последним мятеже в России, наемники ЧВК "Вагнера" развернули свои колонны техники, которая должна была доехать до Москвы.

Главарь "вагнеровцев" записал аудио, в котором рассказал, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Сам он, согласно договоренностям, должен будет уехать в Беларусь. В данный момент неизвестно, где находится Пригожин.

Интересно, что в РФ против Пригожина возбудили уголовное дело за "организацию вооруженного мятежа", а после его переговоров с Лукашенко сказали, что дело прекратят.

Издание CNN предположило, что владелец ЧВК "Вагнер" рискует быть убитым российскими спецслужбами.

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