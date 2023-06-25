Основатель ЧВК "Вагнер" 24 июня пригрозил Путину выдвижением на столицу боевой мощи в более тысячи единиц техники через Воронежскую области. Появились детали о шествии колонн.

СМИ уточнили, какими силами основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин собирался взять Москву 24 июня в рамках ссоры с лидером РФ Владимиром Путиным.

Издание "База" опубликовало ролик с движений колонны техники через Воронежскую область к столице. Сообщалось, что было несколько колонн с техникой, включая ракетные установки, танки, а также легковые авто и грузовики.

Первая из них зашла в область в субботу, 24 июня, ориентировочно около полуночи. Границу пересекли 350 единиц техники:

"В колонне было 9 танков, 4 "Тигра", установка "Град", пушка, десятки грузовиков и сотни легковых автомобилей. Именно эта колонна позже снесла заслон из грузовой и строительной техники на 590 километре М-4 "Дон", - уточнила "База".

Уже в 5 часов утра границу области пересекла вторая колонна примерно в 375 единиц техники. Предполагается, что она двигалась в сторону военного аэродрома МО РФ, находящегося в городе Бутурлиновка.

В 7 часов утра отмечалось движение по трассе М-4 "Дон" третьей колонны техники (100 единиц) - 3 танка, два зенитных орудия, автобусы, грузовики и легковушки.

Последняя "сила" Пригожина зашла в Воронежскую область в районе 9-ти утра. Границу области пересекло 212 единиц техники.

Таким образом основатель ЧВК "Вагнер" в рамках попытки госпереворота 24 июня пригрозил Путину выдвижением на Москву более тысячи единиц техники со стороны Воронежской области.

Пригожин отметился сообщением после того, как перепугал всю Москву

Напомним, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в ночь на 23 июня разозлился из-за удара войск РФ по базам "вагнеровцев" и заявил, что вместе со своими отрядами едет в Москву "за справедливостью". Тогда лидер РФ Владимир Путин поспешил записать обращение к россиянам, в котором упомянул, что Пригожин предатель.

После этого отряды "вагнеровцев" практически зашли в Москву. К вечеру 24 июня Пригожин заявил, что останавливает операцию и возвращает "вагнеровцев" на базы. Этому предшествовали переговоры с лидером Беларуси Александром Лукашенко. Эксперты до сих пор расходятся во мнении, что выторговал Пригожин у Путина в обмен на прекращение попытки госпереворота. Однако вчера пресс-секретарь Путина Песков уточнил, что по одному из пунктов договоренности, Пригожину позволят уехать на территорию Беларуси. После этого от Пригожина не поступали сообщения.

Уже днем 25 июня основатель ЧВК заявил, что передает всем "привет" и объявил что ответит на все вопросы, когда у него будет нормальная связь.

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