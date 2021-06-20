Иммунизацию в РФ проводят принудительными мерами.

В России сотрудников, которые не прошли обязательную вакцинацию, можно отстранять от работы без сохранения заработной платы.

Как сообщает «ТАСС», такое заявление сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить", - сказал он

По словам российского министра, отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.

"Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной", - заключил Котяков.

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Российские вакцины от COVID

Напомним, в августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса - «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.

ВОЗ не одобрил препарат "Спутник V" к экстренному применению. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

В России уже используются новые вакцины собственной разработки - "КовиВак" и "Эпикваккорона". Но о них известно даже меньше, чем о "Спутнике".

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Автор: Дмитрий Захаров