Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины «Спутник V», подтверждающих, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась.

Президент России Владимир Путин назвал российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире и потребовал начать массовую вакцинацию в РФ.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на совещании с правительством РФ в режиме видеосвязи.

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«Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает – она (вакцина - УНИАН), я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют», - сказал Путин.

По его словам, это «безусловный успех» российских специалистов, и теперь нужно понять, как это будет действовать в условиях «множественности штаммов», для чего «нужны глубокие исследования».

«Нам нужно переходить от масштабной такой к массовой вакцинации, и я прошу иметь это в виду, готовить соответствующую инфраструктуру. Слава Богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят. У нас все гораздо проще и эффективнее работает. Это можно сделать. Поэтому прошу вас уже со следующей недели приступать уже к массовой вакцинации всего населения и выстроить соответствующий график этой работы так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу», - сказал он.

Что известно о российской вакцине

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса - «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

6 января харьковская компания «Биолек» подала заявку в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины на регистрацию вакцины «Спутник V».

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Автор: Роман Цимбалюк