По предварительным данным, на загоревшемся складе хранилось 15 тонн взрывчатых веществ.

В центре Москвы на Лужнецкой набережной на складах произошел пожар, который привел к детонации пиротехники, хранившейся там.

Сообщение о возгорании поступило 19 июня в 17:36 по местному времени, рассказали в МЧС России.

К тушению пожара привлечена авиация, в частности, три вертолета Ка-32. Также к месту пожара направили пожарный катер. В 19:15 пожар был локализован на площади 500 кв. м.

Как передает РБК, над зданием поднялись клубы дыма, были слышны звуки разрывающихся зарядов.

По предварительным данным, на загоревшемся складе хранилось 15 тонн взрывчатых веществ.

"На пожаре в Москве пострадали 4 человека: один пожарный госпитализирован, двум пожарным и одному сотруднику склада медицинская помощь оказана амбулаторно", - сообщили в МЧС РФ.

Пострадавшие получили небольшие травмы, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

По состоянию на 21:29 пожар на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной в центре Москвы полностью потушен.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, причиной пожара на складе пиротехники в центре Москвы стало замыкание электросети.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий