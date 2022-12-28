Хоть масштабного возгорания удалось избежать, здание все равно пострадало.

В Подольске (Московская область РФ) супруги-пенсионеры подожгли военкомат. Одной из подозреваемых 76 лет.

Как сообщает российский Телеграм-канал "База", поджигателей задержали с поличным у здания военного комиссариата на проспекте Ленина. В военкомате сгорело окно, но более масштабного распространения огня удалось избежать.

Изначально сообщалось, что военкомат поджигали две женщины, но впоследствии выяснилось, что это были супруги - 70-летний мужчина и его 76-летняя жена. Зачем пенсионеркам понадобилось поджигать здание - неизвестно. РосСМИ отмечают, что они могли действовать по заданию телефонных мошенников.

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Странные поджоги в РФ

С начала полномасштабного вторжения в России зафиксировано не менее 12 случаев поджога военкоматов, согласно майским данным Генштаба. После объявления "частичной" мобилизации количество случаев поджога военкоматов в РФ увеличилось.

В июне неизвестные сожгли отделение Росгвардии в Хабаровском крае, а в октябре подожгли приемную Медведева в Москве.

Недавно бывший депутат от "Единой России" Даниил Акимов поджег военкомат в селе Ивантеевка Саратовской области России.

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