Только за последнюю неделю таких случаев было пять.

С начала полномасштабной войны против Украины в России зафиксировано не менее 12 случаев поджога военкоматов.

Об этом на брифинге сказал бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"С начала полномасштабной российско-украинской войны в России зафиксировано не менее 12 случаев умышленного поджога военкоматов", сообщил он.

Громов добавил, что только за последнюю неделю таких случаев было пять: в Ростовской и Рязанской областях, а также В Волгограде и Омске.

Как сообщал УНИАН, после вторжения российских войск в Украину на территории РФ начали мифическим образом гореть военкоматы. Примечательно, что пожары участились после того, как в СМИ начала появляться информация о готовящейся в РФ массовой мобилизации.

13 мая в российском Омске неизвестные забросали военкомат коктейлями Молотова.

15 мая в российском городе Гуково Ростовской области в военкомат метнули коктейль Молотова.

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