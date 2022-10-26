За поджог никто не задержан.

На Кутузовском проспекте в Москве неизвестный бросил коктейль Молотова в приемную председателя "Единой России" Дмитрия Медведева.

Об этом сообщает ASTRA.

Около 03:00 26 октября в окно здания в Москве, где расположена общественная приемная "Единой России", бросили "коктейль Молотова".

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Сообщается, что пожар потушили охранники, за поджог никто не задержан.

Поджоги офисов "Единой России"

Согласно материалам издания "Медуза", которое ведет подсчет случаев поджогов военкоматов, администраций и офисов "единороссов", которые начались после объявления частичной мобилизации в России, случай в Москве – второй за период с 21 сентября.

24 сентября в Республике Башкортостан у офиса партии "Единая Россия" подожгли автомобильные покрышки. Из здания самостоятельно эвакуировались пять человек. Из-за случившегося была повреждена пластиковая входная дверь.

В августе штаб пропутинской "Единой России" подорвали партизаны в оккупированном Мелитополе (Запорожская область).

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