Экс-депутат не стал отрицать свою причастность к поджогу

Бывший депутатот "Единой России" Даниил Акимов поджег военкомат в селе Ивантеевка Саратовской области России, пишет Baza.

Акимов зажег и кинул пластиковую бутылку с бензином и маслом в кабинет дежурного. В результате был сильно поврежден кабинет дежурного.

Уже утром 24 декабря полицейские нашли и задержали Акимова. Он не стал отрицать свою причастность к поджогу и заявил, что устроил его ради развлечения.

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Мужчина в 2011 году значился среди предпримателей и был депутатом местного совета. В 2022-м его осудили по статье о производстве и сбыте товаров без маркировки (ст. 171.1 УК РФ).

Случаи подозрительных поджегов в России

С начала полномасштабного вторжения в России зафиксировано не менее 12 случаев поджога военкоматов, согласно майским данным Генштаба. После объявления в России "частичной" мобилизации число случаев поджега военкоматов увеличилось.

В июне неизвестные сожгли отделение Росгвардии в Хабаровском крае, а в октябре подожгли приемную Медведева в Москве.

Мобилизация в России

В сентябре российский президент Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию на войну против Украины. По некоторым данным, Россия смогла призвать до 400 тысяч человек. Параллельно осуществлялась насильственная вербовка в ряды "вагнеровцев" заключенных.

В украинском Генштабе не сомневаются, что часть резервистов используют для попытки нового крупного наступления зимой или весной 2023 года.

"Мобиками" усилены участки фронта на востоке и юге Украины.

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