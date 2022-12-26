Парня отправили в психиатрическую больницу.

В российском городе Сыктывкар произошло происшествие с участием призывника. Парень в возрасте 20 лет пришел в военкомат и вскрыл вены. Он сделал это на глазах сотрудников и собственной матери.

Об инциденте удалось узнать изданию "ПроГород". По информации портала, происшествие произошло сегодня, 26 декабря. Призывник пришел на комиссию в военкомат вместе со своей матерью. Во время визита он вскрыл вены "острым предметом". Что подразумевается под этой формулировкой, точно не сообщили.

Призывник совершил попытку самоубийства на глаза сотрудников военкомата и матери. После этого парня отправили в местную психиатрическую больницу. В Минздраве Республики Коми прокомментировали событие на запрос издания "7х7". Поступок призывника назвали попыткой "шантажа". Информация о текущем состоянии здоровья молодого человека отсутствует.

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Происшествия с участием российских солдат

Сегодня, 26 декабря, "доброволец" и "мобилизованный" из РФ устроили конфликт, в котором применили гранату. В результате взрыва пострадал один человек.

Мобилизованные на прошлой неделе устроили погром в салоне оптики. Они угрожали продавцу и повредили часть имущества. Сотрудникам пришлось вызвать полицию.

Военком Тюменской области Алексей Куличков заявил, что "ошибочно призванные" мужчины сами в этом виноваты. Они якобы своевременно не подали свои учетные данные или не обратились в военный комиссариат по месту жительства.

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