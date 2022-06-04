Поджог отделения Росгвардии произошел в Хабаровском крае, узнали журналисты.

В городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края Российской Федерации на ул. Пионерская подожгли здание, в котором находилось отделение Росгвардии.

В поджоге отделения подозревают местного жителя - 50-летнего Владимира Золотарева, сообщает Telegram-канал Baza.

В сообщении говорится, что подозреваемого быстро задержали и доставили к следователям.

"…По предварительным данным, мужчина попытался зайти с пластиковой канистрой с горючей жидкостью в здание на Пионерской улице, но дверь оказалась закрыта. Тогда он поставил канистру у двери и поджег ее, в результате чего на крыльце произошел пожар…", - говорится на канале.

Ранее в Хабаровском крае уже были попытки поджога ведомственного здания.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину, в частности, в полномасштабной агрессии против нашей страны принимали участие бойцы Росгвардии.

В середине мая заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов говорил, что с начала войны с нашей страной на российской территории зафиксировано не менее 12 случаев поджога военкоматов.

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