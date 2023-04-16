Диктатор прибыл в храм без семьи в сопровождении множества охранников.

Российский диктатор Владимир Путин посетил Пасхальное богослужение в сопровождении беспрецедентного количества охранников и мэра Москвы Сергея Собянина. Для него подготовили отдельное место на балкончике в храме Христа Спасителя, чтобы избежать контактов с массовкой, которую также согнали в храм РПЦ.

Как сообщают российские пропагандисты, Путин прибыл на богослужение без семьи. Между ним и "прихожанами" из массовки выставили охрану.

Лестницу на клирос (церковный балкончик) с Путиным охраняли двое мужчин спортивного телосложения. К диктатору допустили только мэра Москвы Сергея Собянина.

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Впрочем, пользователи Сети разоблачили лицемерный визит кровожадного диктатора в храм, заметив, что с настоящей верой Путин не имеет ничего общего.

"Культовые сооружения РПЦ давно покинул бог";

"Сатана первым входит в храм, где бога нет";

"Ну хоть массовки из ФСОшников больше нагнали... А то на Рождество до слез жалко и убого было";

из ФСОшников больше нагнали... А то на Рождество до слез жалко и убого было"; "А почему не в толпе? Покажите ближе";

"Интересно как чувствует себя он, когда только в этом году убил десятки тысяч россиян и украинцев?";

"Интересно как чувствует себя он, когда только в этом году убил десятки тысяч россиян и украинцев?"; "Земля не горела под ногами?";

- комментируют юзеры Twitter.

РПЦ - последние новости из филиала Кремля

Режим Путина уже давно превратил так называемую Русскую православную церковь в собственную спецслужбу. Представители РПЦ последовательно закладывали в головы россиян то, что было выгодно лично Путину, а с начала полномасштабной войны убеждали, что быть ликвидированным в Украине - это большая честь для россиян-"освободителей".

Глава РПЦ патриарх Кирилл оправдывает нападение России на Украину. В сентябре он заявил, что оккупанты смоют с себя грехи, если "принесут себя в жертву" на войне. Уже зимой он сказал, что стремление сохранить жизнь - чужая России ценность.

По примеру главы РПЦ его попы также поддерживают войну. На одном из них мужчина "благословляет" российских захватчиков, чтобы их рука "не дрогнула", направляя снаряд. На другом-поп рекомендует заряжать "Грады" с молитвами.

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