В убийстве поп не видит ничего греховного и противоречащего его церкви.

Поп Русской православной церкви Андрей Ткачев посоветовал российским захватчикам без молитвы "Град" не заряжать, фактически благословив их на убийства украинцев.

В своем выступлении перед иконами Ткачев процитировал российского полководца Суворова, что, мол, все бои русские должны начинать с молитвы.

В убийстве поп не видит ничего греховного и противоречащего его церкви.

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"Есть такое слово – покаяние, молитва должна быть к богу. Как Суворов писал: без молитвы шашку не обнажать, ружья не заряжать. Без молитвы "Град" не заряжать, каждую, значит, сигару засовыешь: Господи помилуй, Господи помилуй.А потом … (показывает жестами полет ракеты и воронку - УНИАН), не потому что хочется, а потому что надо", - высказался российский поп.

РПЦ поддерживает войну в Украине – что известно

С первых дней полномасштабного вторження РПЦ четко заняла пропутинскую позицию и благословляет российских военных на убийства украинцев.

Более того, РПЦ занимается вербовкой среди своей паствы, а в проповедях московские попы пытаются оправдать факт агрессии, пользуясь аргументами Путина.

Вселенский патриарх Варфоломей отметил, что РПЦ "разделяет с властями России ответственность за полномасштабное вторжение в Украину. После войны потребуется "духовное возрождение" РФ".

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