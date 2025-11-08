Часть Белгорода и Белгородской области остались без света в результате удара ВСУ по местной ТЭЦ "Луч". Об этом сообщают российские паблики в Телеграм.
"По предварительным данным, на ТЭЦ "Луч" при ракетном ударе были повреждены газотурбинные установки, которые вырабатывали электричество. До этого ВСУ уничтожили газотурбины на Белгородской ТЭЦ — до сегодняшнего дня "Луч" оставался единственной ТЭЦ в городе, которая продолжала работать", – пишет канал "Пепел. Белгород", добавляя, что по другой информации повреждены только трансформаторы, и электроснабжение быстро восстановят.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков косвенно подтвердил прилет по ТЭЦ, но в характерной для российских чиновников манере. По его словам, российская ПВО сбила некие воздушные цели, но "в результате падения обломков загорелись несколько гаражей".
"Кроме того, на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством. Также энергоснабжение отсутствует в части посёлка Дубовое Белгородского района. Без света остаются более 20 тыс жителей", – заявил Гладков, не уточнив, в результате чего все таки пропал свет в половине города – из-за пожара в гараже, или работы российской ПВО.
Ситуация в украинской энергетике
Как писал УНИАН, в результате ночной массированной атаки РФ по территории Украины повреждена энергетическая инфраструктура в ряде регионов. В частности компания "Центроэнерго" сообщала, что обе ее ТЭЦ в Киевской и Харьковской областях полностью прекратили выработку электроэнергии.
Кроме того, сообщается о введении новых более жестких графиков веерных отключений электроэнергии в Украине. В ряде регионов до конца завтрашнего дня будут применяться от 2 до 4 очередей отключений.