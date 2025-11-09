Человечество не удержит порог глобального потепления в пределах 1,5 градусов, - ООН

Новый отчет ООН говорит, что средняя глобальная температура превысит 1,5°C к 2035 году.

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) на этой неделе официально сообщила, что в течение следующего десятилетия температура на Земле превысит критический порог потепления на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, пишет Live Science.

Чтобы оставаться ниже этого порога, миру нужно сократить ежегодные выбросы парниковых газов на 55% по сравнению с уровнями 2019 года до 2035 года. Но во многих странах не внедрили адекватных действий, поэтому шансов на это почти нет, указывают ученые в отчете.

"Учитывая масштабы необходимых сокращений, короткое время, доступное для их реализации, и сложный политический климат, большее превышение 1,5°C, вероятно, произойдет в течение следующего десятилетия", - написали представители ЮНЕП в отчете.

Десять лет назад страны подписали Парижское соглашение, в котором согласились прилагать усилия, чтобы удерживать температуру ниже 1,5°C и ограничить глобальное потепление до "значительно ниже" 2°C. Эти цели основывались на научных оценках того, как постепенное потепление может усилить климатические явления, такие как лесные пожары, засухи и волны жары.

По сравнению с 1,5°C, потепление на 2°C может более чем вдвое увеличить долю мирового населения, которое подвергается экстремальной жаре. По прогнозам, лето в Арктике без морского льда будет случаться раз в 100 лет при температуре ниже 1,5°C, но потепление на 2°C сделает это явлением, которое случается раз в десятилетие. Состояние коралловых рифов также ухудшится на 29%. Также при температуре глобального потепления в 2°C растает на 38% больше вечной мерзлоты по сравнению с 1,5°C.

Чтобы оставаться ниже порога в 2°C, странам нужно сократить выбросы на 35% по сравнению с уровнями 2019 года до 2035 года, написали представители ЮНЕП в новом отчете. Если бизнес будет продолжаться в обычном режиме, мир может потеплеть на 2,8°C к 2100 году, предупредила ЮНЕП.

Тем не менее, прогноз несколько позитивнее, чем в прошлогоднем отчете о разрыве в выбросах, который показал, что мир может потеплеть на 3,1°C, если страны не возьмут на себя более амбициозные обязательства.

Новые обязательства отдельных стран, таких как Китай, в этом году "едва сдвинулись с места", говорится в отчете. "Страны все еще далеки от достижения цели Парижского соглашения", - говорят ученые.

Отчет ЮНЕП появился за несколько дней до начала климатического саммита ООН COP30 в Бразилии. Ожидается, что на нем Бразилия предложит создать новый глобальный совет по вопросам окружающей среды, который будет иметь полномочия посещать страны и отслеживать их прогресс в выполнении климатических обязательств.

Как глобальное потепление меняет погоду на планете

Как писал УНИАН, ученые связывают разрушительную силу последнего урагана "Мелисса" на Ямайке с тем, что он случился именно во времена глобального потепления. Изменение климата уже увеличивает силу ураганов и других природных катаклизмов. Подобный ураган ранее, еще несколько лет назад, был слабее примерно на 12 процентов.

Добавим, что убытки от урагана "Мелисса" на Ямайке оценивают в сумму около 22 миллиардов долларов. А восстановление, как ожидается, займет не менее 10 лет.

