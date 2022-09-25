Как и раньше, Кирилл заявил о якобы "братоубийственной войне".

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл продолжил серию выступлений по оправданию развязанной Путиным войны против Украины.

На этот раз его речь касалась "жертв в войне", что согласуется с контекстом объявленной в России частичной мобилизации.

Как и раньше, Кирилл заявил о якобы "братоубийственной войне", что он надеется на "скорейшее завершение войны", "чтобы как можно меньше братьев убили друг друга".

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Далее глава РПЦ поднял вопрос мобилизации. По его словам, российские солдаты, которые "выполняют свой долг", а затем гибнут в боях с ВСУ, "приносят себя в жертву ради других".

"И одновременно церковь осознает, что если кто-то побуждаемый чувством долга, необходимостью исполнить свою присягу, остается верным своему призванию, и если во время исполнения своего долга человек этот погибает, то он несомненно совершает деяние равносильное жертве. Он себя приносит в жертву ради других. И поэтому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил", - заявил Кирилл.

Мобилизация в России

21 сентября российский президент Владимир Путин в ответ на поражение в Харьковской области объявил частичную мобилизацию в России.

Предварительно, по данным Минобороны РФ, должны призвать до 300 тысяч человек, которые уже имеют боевой опыт. Однако СМИ указывают на тайный пункт указа Путина, который делает возможной мобилизацию до миллиона человек.

Уже есть факты мобилизации студентов, людей с очевидными проблемами со здоровьем и тому подобное. Также в Москве заговорили о запрете на выезд из страны мужчинам призывного возраста.

Несколько дней продолжаются антивоенные протесты в Москве. В течение 24 сентября силовики задержали до тысячи граждан в 32 городах. 25 сентября на протесты вышли жители Дагестана.

По предварительным подсчетам МВД, российское командование в течение первой волны могут мобилизовать до 40 тысяч человек, поскольку на большее количество просто не хватит экипировки.

Впрочем, вряд ли РФ сможет решить логистические и административные проблемы чтобы собрать даже 300 тысяч военных.

Западные аналитики подчеркивают, что этот шаг фактически является признанием, что Россия исчерпала запас добровольцев, которые готовы воевать в Украине.

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