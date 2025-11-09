В этот раз планета окажется в знаке Стрельца, а затем перейдет в Скорпиона.

Ретроградный Меркурий 2025 начнется 9 ноября и закончится 29 ноября, в этот период нужно быть предельно осторожными, так как планета будет влиять на каждого человека. Узнайте, что ждет именно вас по знаку Зодиака.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Что такое ретроградный Меркурий в этот раз - мнение таролога

Эксперт по астрологии и Таро Anton Tarology рассказал, когда ретроградный Меркурий 2025 - событие произойдет в 21:02 по Киеву. Кроме того, таролог объяснил, в чем особенность "ретромерка" в этот раз, и к чему нужно подготовиться. Астролог считает, что первые 10 дней можно выдыхать и жить спокойно (с 9 по 19 ноября - ред.) - пока планета будет идти по знаку Стрельца, бывшие не должны дать о себе знать, и только после 19 числа такая вероятность возрастает.

В ноябре особенный ретроградный Меркурий - это период, когда за один раз планета переходит из одного знака в другой, и энергии Скорпиона, как сексуальные, могут заставить экс-возлюбленных постучаться в ваши двери.

Также Anton Tarology объяснил, что значит ретроградный Меркурий в ноябре - по его словам, планета заставит подвести итоги, завершить какие-то процессы. Также это планета коммуникации, контактов, новостей, мышления, документации и близкого окружения.

По мнению таролога, положение Меркурия в Стрельце не очень хорошее, планета находится в изгнании и проявляет свои негативные качества. Пока планета будет находиться в знаке Стрельца, вопросы философии, идеалов, веры, ценностей, расширение внутренних и внешних горизонтов, документации, судебных процессов, а также всего, что касается заграницы, будет выходить на первый план. Многие люди, по мнению эксперта, будут возвращаться к незакрытым гештальтам и переосмысливать для себя какие-то моменты. Это коснется любых бюрократических вопросов, путешествий, поездок, переездов. То есть, или вы столкнетесь с задержками и проблемами, или наконец-то совершите задуманное. Также трудности могут заставить вас пересмотреть необходимость делать то, что планировали.

Что нельзя делать в ретроградный Меркурий, а что можно - прогноз для знаков Зодиака

В первую очередь Anton Tarology озвучил, что в период ретроградности нельзя посещать стоматолога, косметолога, делать "уколы красоты" и любые подобные процедуры, подписывать ключевые новые бумаги.

Также эксперт напомнил, что прогноз нужно смотреть не только по Солнцу (вашему основному знаку - ред.), но и по асценденту, а также по знаку, в котором в день вашего рождения стояла Луна.

Овен

Овнам планета принесет изменения в сфере коммуникаций с людьми, привычек, установок, ценностей, поездок, путешествий, переездов. В личной жизни также вероятны расставания или паузы, связанные с решением проблем, давно тревожащих партнеров. В ретроградный Меркурий могут проявиться иностранцы - клиенты по работе, бывшие возлюбленные и друзья. Также вероятен пересмотр своего отношения к иностранному государству. Anton Tarology считает, что самой главной темой для Овнов окажется образование - скорее всего, многие представители знака будут идти в повышение квалификации, обучение и улучшение собственных навыков.

Карта совета - Верховная Жрица. Астролог считает, что это может говорить о раскрытии внутреннего потенциала в карьерном плане или же указывать на тайну, о которой узнают Овны.

Телец

Для Тельцов наиболее актуальными окажутся финансовые вопросы - кредиты (оформление или выплата), заработок, наследство, материальные отношения с клиентами, изменения в работе партнера, налоговые проверки, пристальное внимание руководства к вашей работе. Кроме того, может появиться необходимость заняться своим здоровьем, например, сделать операцию, но таролог советует перенести процедуру на период, когда закончится ретроградный Меркурий, если она плановая. Дополнительно эксперт отметил, что Тельцы относятся к тем счастливчикам, для которых снова возможны отношения с бывшим партнером.

Карта совета - Туз Пентаклей, финансовая карта. Она в данном контексте может указывать на возврат долга, выплату кредита, новые финансовые возможности.

Близнецы

Близнецы могут захотеть в ретроградный Меркурий вернуться к бывшим или получить такое предложение от них. Также планета активирует ситуации, связанные с решением проблем в отношениях, работе, поездках, документах, образовании, общении с партнером. Возможны пересмотры позиций в работе, мировоззрения и ценностей.

Карта совета - Рыцарь Мечей. Таролог предполагает наличие конфликта и переосмысление ценности человека в жизни, решение трудностей, связанных с поездками, также возможен любовный треугольник или знакомство с человеком, который что-то скрывает.

Рак

По мнению эксперта, Раки могут вернуться на прежнее место работы, к прежним клиентам или проектам, после 19 ноября возобновить общение с бывшими, обратить внимание на свое здоровье и начать активно им заниматься. Также для Раков будут актуальными вопросы, связанные с домашними питомцами - лечение, оформление документов, питание и так далее.

Карта совета - Четверка Жезлов. Таролог трактует ее как возвращение старых клиентов, переосмысление метода своей коммуникации с друзьями и коллегами, возвращение к прежней деятельности или обучению.

Лев

Огненные Львы также, по мнению Anton Tarology, должны готовиться к тому, что в их жизнь вернутся бывшие. Если представители знака уже в отношениях, они могут начать менять контекст взаимодействия со своими любимыми - это коснется старых проблем в отношениях, документов, поездок, переезда, всего, что связано с заграницей. Если есть дети, Львы будут пересматривать методы воспитания. Также планета затронет сектор хобби и удовольствий - возможен возврат к тому, что раньше вам было интересно или резкая смена предпочтений.

Карта совета - Иерофант. Она может указывать на решение вопросов в семье, в отношениях с детьми и любимыми, переосмысление того, подходит ли вам конкретный человек.

Дева

Девы с 9 по 29 ноября будут заниматься семьей, особенно коммуникацией с мамой и папой. Представители знака начнут пересматривать свою модель семьи, могут также вернуться бывшие. С текущими партнерами возможны диалоги о том, куда двигаться дальше. Кроме того, Девы начнут разбираться в себе - могут менять мировоззрение, позиционирование себя, цели и планы в жизни. Если есть нерешенные вопросы, связанные с недвижимостью и переездом - их тоже придется решать.

Карта совета - Король Кубков. Таролог предполагает, что это может быть мама или папа и вопросы, связанные с ними, помощь и переосмысление помощи им, возврат на прежнее место жительства.

Весы

Ретроградный Меркурий для Весов несет изменения в сфере общения с братом или сестрой, примирений с людьми, совместных поездок, необходимости коммуникаций с теми или иными людьми. Все, что связано с документами, также актуализируется с 9 по 29 ноября, но астролог предупреждает, что нельзя подписывать никаких новых документов. Для многих Весов возможно обучение, повышение квалификации, обретение новых навыков. Представители знака, у которых есть машина, будут заниматься ею.

Карта совета - Справедливость. Она может указывать на выполнение обещаний, судебные процессы, документы, обучение, экзамены, сделки и договоренности.

Скорпион

Скорпионы вернутся к решению финансовых вопросов - выплата кредита, возврат долга, запланированные давно траты. Также представители знака будут менять самоценность в лучшую сторону и учиться уважать себя. Вероятно переосмысление пищевых привычек или возврат к прежнему способу питания.

Карта совета - Семерка Пентаклей. По мнению таролога, это может означать задержку в финансовых вопросах или, наоборот, удачное время для инвестиций. Для некоторых Скорпионов она отыграется как кармическая ситуация с деньгами, которая все время возвращается в жизнь.

Стрелец

Стрельцам Anton Tarology прогнозирует очень значимый период, в рамках которого могут возобновиться отношения с бывшими. Велика вероятность, что представители знака будут думать о том, каким должен быть их партнер и переосмысливать личную жизнь. Актуальными будут и вопросы здоровья - нерешенные проблемы потребуют решений. Многие Стрельцы могут захотеть вернуться к тому образу, который у них был раньше и вернуть прежний цвет волос, стиль одежды и так далее.

Карта совета - Паж Кубков. Она может означать знакомство с новым человеком, очень похожим на вашего бывшего, также вероятны поездки, отдых, отпуск. Кроме того, таролог предупреждает, что некоторые Стрельцы могут вернуться к вредным привычкам - этого делать нельзя.

Козерог

Козероги, по мнению эксперта, должны готовиться к раскрытию тайн - или вы о ком-то что-то узнаете, или ваш личный секрет, который вы долго скрывали, станет достоянием общественности. Из-за этого начнет меняться ваше отношение к людям. Также Козероги столкнуться с необходимостью решать вопросы относительно поездок и переездов. Некоторые представители знака столкнуться с возвратом бывших, но эта связь будет с "подводными камнями". Главное - представители знака начнут анализировать свою жизнь и переосмысливать ее.

Карта совета - Семерка Жезлов. Anton Tarology предполагает финансовые ограничения или задержки, пересмотр трат.

Водолей

Водолеи будут возвращаться к реализации планов, которые долго откладывали, но ставили перед собой давно. Также придется пересмотреть свои отношения с людьми, "почистить" окружение. Любое примирение в этот период окажется неблагоприятным - все будет так же, как было до ссоры. Водолеи, которые взаимодействуют с клиентами напрямую, должны будут пересмотреть свои механики работы. Anton Tarology не рекомендует покупать никакую технику в период с 9 по 29 ноября, если решили это внезапно.

Карта совета - Пятерка Кубков. Астролог трактует ее как карту потерь. Он считает, что в жизни Водолеев может объявиться человек, с которым раньше была не очень приятная ситуация, или же вы начнете анализировать прошедшие события самостоятельно.

Рыбы

Для Рыб наиболее актуальными будут моменты, связанный с карьерой, репутацией, самореализацией и авторитетом. Это значит, что стоит обратить внимание на обучение, повышение квалификации. Некоторые представители знака могут вернуться на старую работу или, наоборот, изменить сферу деятельности. В личной жизни возможно возобновление отношений с бывшими или решение проблем с существующим партнером.

Карта совета - Справедливость. Эксперт предупреждает, что по этой карте может проиграться новый кармический партнер, отношения с которым не приведут ни к чему хорошему. Также вероятны выполнения обещаний, сделки и договоренности, которые уже обсуждались раньше.

Вас также могут заинтересовать новости: