Темпы российского наступления на Покровском направлении временно замедлились, однако это, скорее всего, не продлится долго. Об этом пишут аналитики Института изучения войны, отмечая, что натиск оккупантов возобновится в ближайшие дни, поскольку российские войска расширяют логистику и перебрасывают подкрепления в этот район.

Геолокационные кадры, опубликованные 6 ноября, указывают на то, что российские войска недавно незначительно продвинулись в северную часть Мирнограда, что является относительно небольшим продвижением по сравнению с последними днями. Один российский военный блогер утверждал, что небольшие российские штурмовые группы приближаются к шоссе Т-0515 Покровск-Доброполье в восточной части Покровска и ведут боевые действия в северной части Покровска, но из-за ударов украинских беспилотников им с трудом удается укрепить свои позиции.

8 ноября представитель 7-го корпуса быстрого реагирования воздушно-десантных войск Украины Сергей Окишев заявил, что российские войска не стремятся закрепиться в самом Покровске, а продолжают попытки прорваться через город к его северной окраине. Окишев заявил, что украинские войска частично восстановили свою логистику к северу от Покровска и доставили боеприпасы в город.

Как отмечают аналитики, украинские военные источники в последние дни сообщили, что российские войска несколько замедлили свои наступательные операции в направлении Покровска, ожидая подкрепления, и пытаются создать оборону и расширить логистику на юг Покровска.

Украинский военный наблюдатель Константин Машовец сообщил, что российские войска создали прочную оборону в районе Разина и пытаются направить подкрепление в сторону Затышка (к северо-востоку от Покровска) и Красного Лимана, а также направляют группы в сторону Красного Лимана.

"В ближайшие дни российские войска, вероятно, увеличат темп наступательных операций в направлении Покровска, поскольку продолжают укреплять оборону и логистику в городе", - подчеркивают аналитики.

Покровск - последние новости

Как отмечал украинский военный, в Покровске сейчас на некоторых участках россиян в 20 раз больше, чем наших бойцов. Темп и характер действий врага свидетельствует о том, что он создает условия для дальнейшей зачистки города.

В то же время в группировке войск "Восток" заявили, что украинские защитники обнаруживают и уничтожают российских оккупантов в Покровске. Отмечалось, что защитники зачищают от российских захватчиков дом за домом.

