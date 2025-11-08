Российский удар разрушил квартиры с четвертого по шестой этажи многоэтажки.

В Днепре закончили разбирать завалы в многоэтажке, по которой россияне попали "Шахедом". Всего погибли три человека, сообщает в Телеграм Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что из-под завалов достали тело третьей жертвы - мужчины.

"Всего в результате ночной российской атаки на город погибли 3 человека, пострадали 12 человек, среди них 2 ребенка", - отметили в ГСЧС.

Отмечается, что удар российских захватчиков разрушил квартиры с 4 по 6 этажи. "Аварийно-спасательные работы завершены. На месте работали более 100 спасателей и 28 единиц техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

Российская атака по Украине 8 ноября

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 ноября российская оккупационная армия атаковала объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Российский ударный дрон попал в 9-этажный жилой дом в Днепре, что привело к разрушению квартир с 4-го по 6-й этажи. На месте прилета возник пожар. Сообщалось о погибших и раненых, среди которых - двое детей 2 и 13 лет.

