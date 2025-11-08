Старый Android-телефон будет работать как новый, если выполнить эти четыре шага

Несколько быстрых нажатий и свайпов – это все, что нужно, чтобы ваш старый телефон выглядел совершенно новым.

Со временем Android смартфоны начинают работать медленнее и быстрее разряжаться, что портит впечатление от использования. Но вместо срочного апгрейда есть способ вернуть любимому девайсу "чувство нового" – за счет правильной профилактики и оптимизации.

Обозреватель портала ZDNET рассказал о простой 4-ступенчатой процедуре, после которой любой телефон Android снова будет работать как новый.

Шаг 1. Удалите неиспользуемые приложения

С годами использования смартфона часто переполняется множеством игр и приложений, о существовании которых вы, вероятно, уже забыли. Если программа не использовалась в течение последнего месяца – стоит просто ее удалить. В конце концов, всегда можно установить повторно.

Видео дня

Вы можете перейти в раздел "Настройки" > "Хранилище" > "Приложения", чтобы просмотреть список установленных приложений и удалить те, которые вам больше не нужны. Для нужных приложений стоит очистить кэш, ведь со временем они накапливают гигабайты ненужных данных.

Шаг 2. Обновите систему и приложения

Убедитесь, что ваш Android обновлен до последней версии ОС. Поддержание его в актуальном состоянии позволит ему работать быстрее и устанавливать новейшие протоколы безопасности. Перейдите в раздел "Настройки" > "Обновление системы", чтобы проверить и установить последнюю доступную версию программного обеспечения.

После того, как вы удалили ненужные приложения и обновили телефон до последней версии ОС, вам следует перейти в Google Play Store и обновить оставшиеся приложения. Важно использовать последние доступные версии этих приложений, чтобы иметь доступ к новейшему функционалу, лучшей производительности и улучшенной безопасности.

Шаг 3. Пересмотрите автозапуск и фоновые процессы

Многие приложения по умолчанию запускаются при включении устройства или работают постоянно "на фоне" – занимают память, потребляют заряд батареи и могут замедлять интерфейс.

Зайдите в настройки батареи/приложений → отключите автозапуск для не-ключевых программ; ограничьте фоновые процессы там, где это возможно.

Шаг 4. Отрегулируйте скорость анимации

Еще один способ сделать старый смартфон быстрее – в меню "Анимация" уменьшить скорость или вовсе выключить анимацию. Этот прием помогает быстрее видеть отклик интерфейса, особенно на бюджетных или слегка устаревших моделях.

Единственный нюанс в том, что по умолчанию такой настройки на смартфоне нет. Чтобы ее найти, нужно активировать параметры разработчика, перейдя в "Настройки" > "О телефоне" > 6-7 раз нажать на пункт "Номер сборки". В результате откроется режим разработчика.

Ранее эксперты рассказали о 5 важных деталях, которые следует проверить перед покупкой б/у смартфона. И топ-5 ошибок при выборе смартфона в 2025 году.

Вас также могут заинтересовать новости: