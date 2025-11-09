Банкир отметил, что ситуация на валютном рынке в середине ноября может зависеть от нескольких факторов

Общая ситуация на валютном рынке Украины до 16 ноября почти полностью будет зависеть от своевременных и эффективных действий Национального банка Украины. Стратегия регулятора все также будет направлена на преодоление вызовов и установление равновесия между спросом и предложением.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его мнению, курс доллара в Украине с 10 по 16 ноября будет находиться в пределах 41,8-42,2 гривни на межбанке и 41,8-42 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 долларов в гривнях до 16 ноября будут стоить 4180 – 4200 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся в 41800 – 42000 гривень.

При этом банкир считает, что курс евро в Украине в этот период будет находиться в пределах 48-49,5 гривни на межбанке и 48,5-49,5 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях до 16 ноября в Украине будут стоить 4850 – 4950 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдется в 48500 – 49500 гривень.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что ситуация на валютном рынке Украины в ноябре обещает быть легкой, а ключевую роль и в дальнейшем будет играть Национальный банк Украины.

Он считает, что стоимость доллара будет колебаться в пределах 41,8-42,5 грн, а евро будет стоить в диапазоне 48,5-50 грн.

