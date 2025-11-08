На юге несколько населенных пунктов превратились в "серую зону".

Российские солдаты пытаются обойти позиции Вооруженных сил Украины на Запорожье по дну бывшего Каховского водохранилища, уничтоженного россиянами в 2023 году. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

Он пояснил, что сейчас водохранилище фактически превратилось в большой луг, поросший буйной растительностью.

"Противник пытается по этой буйной растительности, по дну бывшего Каховского водохранилища обойти наши позиции в населенных пунктах Плавни, Приморское, зайти нам с запада во фланг. Однако мы вычисляем их, уничтожаем их", - сказал Волошин.

Кроме того, по его словам, бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины провели зачистку возле островов Большие Кучугуры, находящихся на территории бывшего Каховского водохранилища. В этом районе, пояснил Волошин, противник также пытался просочиться мимо позиций ВСУ.

"Эту зону держат под особым контролем", - подчеркнул спикер.

Он также рассказал, что несколько населенных пунктов на востоке Запорожской области, в частности Успеновка, Новониколаевка не захвачены врагом, а находятся в так называемой "серой зоне". По словам военного, они фактически уничтожены, там невозможно закрепиться, поэтому нашим подразделениям пришлось отойти на другие позиции. Однако Силы обороны не позволяют противнику закрепиться в указанных селах.

"Враг пытается завести в эти населенные пункты свои группы закрепления, зайти туда штурмовыми подразделениями, но ему это не удается, потому что мы его также уничтожаем. Довольно активно за эти населенные пункты бьются наши подразделения, отдельные штурмовые полки, подразделения Штурмовых войск, наши бригады, которые там находятся, в частности в Павловке... Не пускаем туда врага", - подчеркнул представитель Сил обороны юга.

Бои на Запорожье

Напомним, на днях в Силах обороны юга заявили, что не подтверждают захват россиянами нескольких населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях. В частности, речь шла об информации, размещенной на ресурсе DeepState. В то же время в ВСУ признали, что ситуация на Александровском и Ореховском направлениях напряженная, в районах населенных пунктов Павловка и Плавни продолжаются ожесточенные бои.

В то же время военный эксперт Владислав Селезнев считает, что противник имеет территориальные достижения и продвижение на границе трех областей - Донецкой, Днепропетровской и Запорожской, наиболее сложная ситуация на востоке Запорожской области - там противник, на тот момент, имел продвижение.

