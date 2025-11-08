По мнению специалиста, для крепкого союза одной любви недостаточно.

Любовь сама по себе не гарантирует счастливого брака, потому что важны не только ваши с партнером чувства, но и ваши ожидания. Но несмотря на это, большинство разводов все еще объясняют фразами "мы разлюбили" или "оказались несовместимыми".

Как объясняет в колонке для Psychology Today психолог Марк Траверс, обычно дело не в одной роковой ошибке, а в том, что партнеры просто не знали, как быть женатыми. Поэтому перед тем как сказать "да", специалист советует партнерам усвоить несколько важных уроков. Они не сделают ваш союз идеальным, но помогут принимать неизбежные несовершенства без драм.

1. Проблемы не исчезнут после свадьбы

Большинство из нас представляет брак как сказочную историю двух влюбленных, идущих по жизни вместе. Но в этой идиллии мы часто забываем о неизбежных конфликтах. По исследованию психолога Джона Готтмана, 69% супружеских проблем - вечные и не имеют окончательного решения. Их можно лишь постоянно обсуждать и научиться с ними жить.

Психолог уверяет, что это не катастрофа. В браке всегда встречаются два разных человека со своими привычками, ритмами, характерами. Такие различия не означают несовместимость, они просто требуют зрелости. Ошибка многих - думать, что если любовь настоящая, то ссор не будет. На самом деле даже самые крепкие пары спорят, просто они делают это иначе - без унижений и оскорблений:

"В этом смысле вы не можете подготовить себя к браку, найдя партнера, с которым вам никогда не придется спорить. Вместо этого, вы должны посвятить себя кому-то, с кем вы можете честно ссориться".

2. Брак - это не одноразовое решение

Самая большая иллюзия заключается в том, что главное уже произошло, когда вы подписали документы и обменялись кольцами. Но, по словам Траверса, на самом деле брак начинается именно после этого.

Современные пары ожидают от партнера всего сразу: лучшего друга, вдохновения, поддержки и утешения. Это естественно, но требует усилий с обеих сторон, ведь партнер не превратится в "идеальный набор функций" автоматически.

Траверс советует думать о браке не столько как о контракте, который вы подписываете, сколько как о системе операций, которую надо поддерживать каждый день:

"Брак - это выбор, который вы сделали сегодня, чтобы выслушать своего партнера, когда он нуждается в вас. Это решение, которое вы примете завтра, чтобы разделить с ним домашние дела. И это выбор, который вы сделаете в последующие дни, месяцы и годы - проявлять привязанность, откладывать телефон, когда он разговаривает, радоваться ему, плакать вместе с ним, быть рядом".

