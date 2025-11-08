"Холостяк" провел с отцом и матерью выходные.

Главный герой 14 сезона романтического реалити "Холостяк" Тарас Цымбалюк поделился с подписчиками фотографиями своих родителей.

Сегодня актер опубликовал в Instagram, за которым следят 419 тысяч аккаунтов, видео и снимки их совместной поездки за грибами. Накануне герой шоу проводил время только с отцом, им удалось собрать 40 грибов. Уже сегодня они взяли с собой маму.

Сначала семья появилась вместе в машине, на пути в лес, однако уже потом Тарас показал фото и видео Василия и Татьяны, подписав их так:

"Бесценное время".

На видео мама Цымбалюка признается, что на грибы не рассчитывает. "Я хочу потоптаться по лесу, побыть с сыном, с мужем. А может и найду грибы. Тогда вы увидите", - добавляет Татьяна.

Напомним, в последнем выпуске "Холостяка" Цымбалюк признался, что тяжело перенес разрыв с женой.

