Анна Кошмал воспитывает двоих детей.

Украинская актриса Анна Кошмал ("Сваты", "Сашка") поделилась с подписчицами советами, которые бы хотела услышать от других женщин, когда впервые стала матерью.

Она написала в своем Instagram-аккаунте, что даже внутренне готовые к материнству женщины после первых родов "с нуля" проживают новый опыт. Актриса напомнила, что материнство заключается не в идеальной картинке для других, а в присутствии, поэтому можно оставаться лучшей мамой, даже если ты уставшая и растерянная.

Вот несколько советов от артистки, которая воспитывает двоих детей:

Откажись от своих ожиданий и представлений о том, как это должно быть. Это выглядит и ощущается не так, как это транслируют в соцсетях. Отдых - не роскошь, а необходимость. Когда малыш спит, выбирай сон/тишину, а не уборку. Если хочется плакать, надо сесть и хорошо поплакать. Это нормально. Не держи в себе. Несмотря на опыт подруг/советчиц, именно твой остается уникальным. Прислушивайся в первую очередь к себе. Чтобы избежать временной петли, ставь маленькие ежедневные цели: новый маршрут прогулки, физическое и эмоциональное восстановление с помощью зарядки, творчество в мелочах, музыка или подкаст.

Как известно, летом 2018 года Анна Кошмал родила сына, мальчика назвали Михаилом. А весной этого года актриса во второй раз стала мамой - 11 марта у нее родилась дочь София.

