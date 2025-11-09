Важную роль в этом вопросе играет позиция Соединенных Штатов Америки, говорит Мельник.

Завершение полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, в 2026 году маловероятно. В то же время есть шансы, что Украина и страна-агрессор смогут достичь прекращения огня.

Таким прогнозом поделился военный эксперт и содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник. В интервью OBOZ.UA он отметил, что наиболее реалистичным сценарием сейчас является именно прекращение огня по линии соприкосновения.

"Это не прекращение войны и тем более не решение конфликта – это просто деэскалация. Но это по крайней мере наиболее реалистичный сценарий. Шансы реализации этого сценария, я думаю, не нулевые", – пояснил он.

По его словам, важную роль в этом вопросе играет позиция Соединенных Штатов Америки. Мельник считает, что в 2026 году можно будет ожидать прекращения огня, если американский лидер Дональд Трамп "снова не качнется в другую сторону".

"На какое время? Трудно сказать, но это не будет ни прекращением войны, ни тем более урегулированием конфликта", – резюмировал военный эксперт.

Российские оккупационные войска во время обстрелов в ночь на 8 ноября сознательно атаковали подстанции Хмельницкой и Ривненской атомных электростанций. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал МАГАТЭ срочно созвать Совет управляющих.

В то же время на Полтавщине в результате российской атаки отсутствуют полностью или есть перебои со светом, водой и теплом. Это был рекордный по количеству баллистических ракет обстрел, заявил глава Полтавской ОВА Владимир Когут.

