Рассказываем, куда деть сгнивший крест с могилы и как поступить правильно, если он упал, сломался или украден.

Когда на могиле падает или ломается крест, многие воспринимают это как дурной знак. Однако церковь учит смотреть на это иначе: не поддаваться суевериям, а поступить со святыней по-христиански. Священник рассказал, что делать, если упал крест на могиле, как правильно восстановить его, а также как поступить, если крест повредили, украли или куда его деть, если на его месте поставили памятник.

Что делать, если крест на могиле сгнил, поврежден или исчез

В народе ходят суеверия относительно того, почему падает или к чему ломается крест на кладбище. Принято считать, что душа покойного не обрела покой или что-то в этом мире оставила не завершенным. Хотя на самом деле причина может быть довольно прозаична: крест упал от старости или его сломало ветром во время сильной бури. Но как поступить в этом случае - можно ли ремонтировать крест на могиле или же его нужно заменить?

Как рассказал в комментарии УНИАН глава отдела по сотрудничеству с общественностью Ровенско-Волынской епархии ПЦУ священник Михаил Тищук, крест для христиан - не просто дерево, а величайший пример любви. "Крест ставят на месте захоронения не для того, чтобы поставить какой-то красивый элемент, а чтобы напомнить, что человек не закончил свое существование, что он ожидает своего собственного воскресения и второго пришествия", - поясняет священник.

Видео дня

По словам Михаила Тищука, если крест поврежден, то конечно, следует сначала попытаться отреставрировать его. Если он был поврежден кем-то посторонним, то нужно обратиться в полицию и зафиксировать факт нарушения. Такой проступок предусматривает наказание, поэтому возможно удастся найти виновного и наказать - как минимум в будущем люди будут знать, что это точно делать нельзя. В случае, если же крест исчез с захоронения, то следует помолиться на том месте, где он был, а затем уже заменить его на новый.

Если отреставрировать крест невозможно, то его ни в коем случае нельзя выбрасывать или оставлять где-либо, где может произойти надругательство над святыней - ведь каждый крест во время захоронения освящается,

- поясняет священник.

По словам отца Михаила, можно поговорить с местным священником - возможно, есть какая-то традиция в определенной местности или на определенном кладбище, что делать со старым крестом. "Но я бы рекомендовал прежде всего, когда устанавливается новый крест, договориться так, чтобы он остался либо позади, либо, если вместо креста устанавливают памятник, был встроен, вмурован в сам фундамент. То есть, просто зарыт могилу. Это лучше всего - оставить его на том же месте", - говорит священник.

Что категорически запрещено делать с могильным крестом:

ломать, пилить;

оставлять возле мусора;

использовать в быту - что-нибудь подпирать им или каким-то образом использовать еще.

"Крест - образ не только нашей веры, но и памяти об умершем человеке. Это уже символ того человека, которого мы любили. Если вообще нет возможности оставить старый крест, то можно с молитвой сжечь, а пепел, говорят, даже можно бросить в реку. Или же желательно закопать в саму могилу - это лучший вариант", - говорит отец Михаил.

Ранее мы также рассказывали, зачем на кладбище ставят ограждения у нас и почему католики так не делают.

справка Михаил Тищук священник, бакалавр богословия Окончил Киевскую православную богословскую академию. Сейчас - священник Ровенско-Волынской епархии Православной Церкви Украины. Занимается катехизацией, молодежным служением и популяризацией литургического образования.

Вас также могут заинтересовать новости: