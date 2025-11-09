Уже много дней подряд на Земле наблюдается сильная магнитная буря до 8 баллов.

Сильная магнитная буря, которая обрушилась на Землю несколько дней назад, продолжится и сегодня, 9 ноября.

По прогнозу Британской геологической службы, эта буря будет уровня G2-G3 - сильная.

Как сообщалось ранее, на Солнце продолжают проиходить новые выбросы корональной массы, часть из которых устремилась к нашей планете.

Ожидается, что сильная магнитная буря продолжится и в понедельник, 10 ноября.

Как защититься от магниых бурь - советы

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, когда поток заряженных частиц достигает Земли и возмущает её магнитное поле. Хотя планета защищена атмосферой, некоторые люди всё же ощущают влияние таких колебаний.

Во время магнитных бурь у многих отмечаются головные боли, бессонница, раздражительность, скачки давления, усталость и ухудшение концентрации. У метеозависимых людей могут обостряться сердечно-сосудистые проблемы, а у здоровых — снижаться работоспособность и внимание.

Чтобы снизить воздействие бурь, важно поддерживать организм в тонусе. В такие дни стоит больше отдыхать, избегать стресса, пить достаточно воды и отказаться от кофе и алкоголя. Полезно проводить больше времени на свежем воздухе, но не переутомляться. Рацион лучше сделать лёгким: рыба, овощи, каши и зелёный чай помогут стабилизировать давление и улучшить самочувствие.

Магнитные бури невозможно остановить, но можно минимизировать их влияние, если заранее знать о приближающихся колебаниях и позаботиться о себе. Тогда даже в самые активные солнечные дни самочувствие останется стабильным, а организм легче справится с нагрузкой.

