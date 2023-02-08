Так называемый священник призвал оккупантов никого не щадить.

Российские священники демонстрируют свою неутолимую жажду крови. Один из представителей Российской православной церкви призвал солдат армии РФ убивать в Украине даже детей и женщин.

Украинский блогер Анатолий Штефан обнародовал видео, на котором российских священнослужитель "благословляет" оккупантов войну в Украине. При этом поп призывает не щадить старушек и детей.

"Они (украинцы - УНИАН) прославляют антихриста, не может быть пощады сатанистам, какой бы образ они ни принимали - солдата, старушки или ребенка. Все они одно целое - порождение ада. Пусть не дрогнет рука ваша, направляя шар или снаряд в врагов Господних", - заявил представитель РПЦ.

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Кроме того, он назвал российских убийц и мародеров "божественным воинством".

Позиция РПЦ по войне в Украине - что известно

Глава РПЦ патриарх Кирилл с первых дней полномасштабного вторжения армии РФ в Украину поддержал кровавую войну. Российские храмы стали фактически вербовочными пунктами "пушечного мяса" для войны. Прихожан агитировали убивать украинцев.

Кроме того, Кирилл начал оправдывать возможное применение ядерного оружия Россией. Также 5 января глава РПЦ выступил с циничным заявлением о необходимости установить временное "перемирие" на Рождество.

Подчиненные российского патриарха даже шли сами воевать в Украину и, конечно же, вернулись домой в "пакете". Так, ВСУ уничтожили "боевого попа", благословлявшего российских солдат на убийство украинцев. А под Волновахой. ликвидировали иеромонаха Вонифатия.

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