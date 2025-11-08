Россияне целенаправленно бьют по объектам теплообеспечения, поэтому вопрос того, как перезимуют крупные города, является насущным.

Вопреки заявлениям некоторых экспертов, "техногенной катастрофы" зимой в Киеве не будет, как бы россияне ни старались. Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Я считаю, что все же мы продержимся на 9 атомных блоках, на импорте. Мы продержимся на тех теплопунктах", - сказал он.

Омельченко отметил, что отопление в Киеве обеспечивают не только крупные теплоэлектроцентрали, такие как ТЭЦ-5, но также много мини-котельных (до 60 единиц).

"Даже если им удастся разрушить ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, хотя это еще не факт, все же будут предложены какие-то решения - модульные котельные, возможно будут люди обогреваться электрической энергией. То есть на каком-то минимуме мы пройдем зиму, паниковать не надо", - пояснил эксперт.

Киеву угрожают техногенной катастрофой

Как писал УНИАН, ранее энергетический эксперт Александр Харченко заявил, что российские удары по объектам теплоснабжения в крупных городах являются серьезной проблемой. По его мнению, крайне важно, чтобы города имели "план Б". Например, разворачивать мобильные мини-котельные в каждом микрорайоне.

"Если в Киеве отключена ТЭЦ и в течение трех дней при температуре -10°C и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять: а) слив воды из домов; б) эвакуацию. Если на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 разрушены котлы и нет перспективы, что они заработают максимум через три дня, то это ситуация техногенной катастрофы", - отметил Харченко.

