Братчук отметил, что ситуация на фронте сложная, и речь не только о Покровске.

Российские оккупационные войска сосредоточили более 150 тысяч личного состава в районе Покровско-Мирноградской агромерации. Оборона этих двух городов продолжается, рассказал спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук.

"Есть наши неплохие действия к северу от Покровска, продолжается операция наших спецназовцев – ГУР, СБУ, ССО. Именно десантирование, о котором всем стало известно неделю назад, дало возможность говорить о том, что удалось зачистить несколько позиций российских оккупантов. Однако напомню, что на этом достаточно нешироком участке фронта враг сосредоточил более 150 тыс. личного состава, это очень серьезная сила, которая сует, не считаясь со своими потерями. Но на эту минуту оборона продолжается", – рассказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам спикера УДА, сиутация там не просто сложная, а "критически сложная"

"Я уверен, что "всадников апокалипсиса" мы не увидим, если даже будет реализован худший сценарий по Покровско-Мирноградской агломерации. Еще предполагаю условно нейтральный сценарий, когда ситуация кардинально не изменится – враг будет пытаться двинуть дальше, накапливать свою логистику. Вражеская логистика заработала, и это неприятный момент, потому что означает повышение ресурсности российской армии", – продолжил Братчук.

Он также рассказал, что в Покровске образовалось много "серых зон". Они не находятся под контролем ни одной из сторон.

"Покровск не упал, не падает, оборонительная операция продолжается. Понимаем, что враг сосредотачивает огромные силы в отношении Донецкой области, но и наши оборонительные операции сегодня тоже имеют определенные результаты на тех локациях, которые, возможно, – подчеркну, что я не называю локаций и ничего не анонсирую – дадут нам шанс продвинуться и вернуть метры или километры украинской земли. И это даст возможность оттянуть российские силы с Донецкого направления, которое для врага остается приоритетным", – отметил спикер.

Сергей Братчук подытожил, что ситуация на фронте сложная. И речь здесь не только о Покровске.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 8 ноября, по состоянию на 22:00 на фронте было зафиксировано 185 боевых столкновений с противником. Больше всего – на Покровском направлении, где враг атаковал 69 раз.

Группировка войск "Восток" информировала, что в Покровске Донецкой области Силы обороны Украины выявляют и уничтожают российских оккупантов. В то же время враг пытается атаковать в Мирнограде.

