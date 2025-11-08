Выберите один из пяти кинжалов и узнайте, на кого направлен ваш гнев.

Каждому человеку в той или иной степени присущ гнев. Однако выражаем злость мы совсем по-разному. Кто-то выливает агрессию на окружающих, а кто-то больше злится на себя. Одним людям помогают успокоиться активные действия, а другим - монотонная работа.

Мы подготовили удивительно точный психологический тест, который укажет на ваш нынешний уровень гнева. Помните, что его результаты актуальны только на настоящее время. Через несколько месяцев вы можете сделать совсем другой выбор.

Тест на агрессивность по картинкам

На изображении показано пять разных кинжалов, среди которых вам нужно указать на наиболее привлекательный. Прислушайтесь к внутреннему чутью и выбирайте быстро. Форма, цвет и различные мелкие детали клинка имеют глубокий смысл.

Кинжал №1

Вы - обладатель реактивного характера. Если чувствуете угрозу от человека, то немедленно бросаетесь в бой и устраняете его. Иногда вы неправильно интерпретируете чужие намерения и нападаете даже на тех, кто этого не заслуживает. Ручка желтого цвета означает склонность к необдуманным поступкам. Вы из тех людей, кто сначала действует, а потом думает.

Кинжал №2

Форма клинка указывает на то, что ваш гнев направлен на вас самих. Вы очень строги к себе и не можете простить собственные старые ошибки. Необычная форма клинка символизирует желание перемен. Хоть ваше прошлое полно сожалений и негодования, вы стремитесь оставить трудности позади.

Кинжал №3

Тест на уровень гнева отмечает высокую, но контролируемую степень злости. Вы - большой перфекционист. Для вас важно, чтобы все было идеально и шло по плану. И когда так не происходит, сильно злитесь. Однако вы умеете направлять свою ярость в продуктивное русло, чтобы достичь желаемого.

Кинжал №4

Вы тоже направляете агрессию в основном на себя. Отверстия в рукояти и клинке указывают на наличие старых ран, которые еще не зажили, а симметричность - на желание искупить свою вину. Злость помогает вам становиться лучше. В целом вы не агрессивны и с терпимостью относитесь к чужим ошибкам.

Кинжал №5

Вы выбрали ятаган, чья изогнутая форма характеризует извилистый жизненный путь. Вы злопамятны, таите много обид и разочарований. Сильно раздражаетесь, когда окружающие (случайно или намеренно) задевают ваше больное место. Такие действия расцениваете как упрек в свой адрес. Вы очень чувствительны к враждебности и сразу же атакуете в ответ с двойной силой.

