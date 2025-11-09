На северо-востоке температур снизится до +7°...+10°.

В конце недели, 9 ноября, в Украине пройдут дожди. Осадки ожидаются по всему правобережью. На северо-востоке похолодает до +7°...+10°, также прохладно будет и на западе страны. Теплее всего традиционно будет на юге. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет облачно с прояснениями. Тут ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Температура днем в пределах +9°...+11°.

На севере Украины сегодня похолодает до +7°...+11°. В Житомирской и Киевской областях пройдут небольшие дожди, а в Черниговской и Сумской существенных осадков не ожидается.

Видео дня

На востоке Украины сегодня сохранится сухая и облачная погода с прояснениями. В Харьковской области будет +9°...+11°, в Луганской +10°...+12°, а в Донецкой воздух прогреется до более приятных +12°...+14°.

В центральной части Украины местами пройдут дожди, а температура днем будет от +8° до +12°. В Полтавской и Днепропетровской областях вероятность осадков меньше.

На страны сегодня будет теплее всего. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях пройдут дожди. Температура днем будет +12°...+14°, в Крыму +13°...+15°.

Какой праздник 9 ноября, приметы погоды

9 ноября - Матроны и Теоктисты. По приметам, если утром туман, то зимой будут часто случаться оттепели.

Вас также могут заинтересовать новости: