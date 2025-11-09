По словам Ткачука, россияне пытаются двигаться на северо-запад, к населенному пункту Гришино.

Ситуация в населенных пунктах Покровск и Мирноград Донецкой области является сверхсложной. Такое заявление сделал офицер Вооруженных сил Украины Андрей Ткачук.

В эфире телеканала "Мы – Украина" он подтвердил, что оккупационные войска РФ присутствуют в городской застройке. Военный добавил, что врага много – он просачивается в город.

"На юге они обустроили уже опорные пункты и расчеты для своих дронов для того, чтобы запускать их и по населенному пункту Покровск", – рассказал он.

Кроме того, по словам Ткачука, россияне пытаются двигаться на северо-запад, к населенному пункту Гришино.

"Это важный населенный пункт для нашей логистики, который сейчас остается, наверное, едва ли не единственной логистической артерией, которая позволяет нам сегодня проводить какое-то обеспечение и определенные действия именно в Покровске", – акцентировал офицер.

Говоря о ситуации в Мирнограде, Ткачук напомнил о сообщении аналитического проекта DeepState о том, что в Донецкой области есть населенный пункт Ровное, который может стать ключом для оперативного окружения.

Он добавил, что россияне собрали вокруг Покровской агломерации огромный контингент. Речь о 150 тысячах личного состава.

"Это огромное количество личного состава врага. За время полномасштабной войны на одном направлении он еще столько не использовал своих солдат", – констатировал Андрей Ткачук.

В группировке войск "Восток" заявили, что украинские защитники обнаруживают и уничтожают российских оккупантов в Покровске Донецкой области. Отмечалось, что защитники зачищают от российских захватчиков дом за домом.

Между тем на Харьковщине Силы обороны имеют определенные успехи, заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. По его словам, враг не имеет возможности пополнять личный состав, который ранее находился в Купянске и готовил плацдарм для дальнейшего продвижения.

