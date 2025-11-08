В Интернете распространено мнение, что полет навстречу вращению Земли должен быть короче.

В Интернете распространено немало странных теорий об авиации и мироздании в целом. Одной из самых причудливых является "теория плоской Земли". Сторонники теории говорят, что самолеты должны бы лететь быстрее с востока на запад, ведь Земля вращается им навстречу. А поскольку де-факто скорость полета одинакова на восток и запад, значит Земля на самом деле не вращается, говорят сторонники этой полностью ошибочной теории. В чем заключается ошибка этих "теоретиков", объясняет научный вестник IFL Science.

Главная ошибка сторонников "теории плоской Земли" в этом конкретном случае заключается в том, что они почему-то исходят из мысли, будто во время вращения Земли атмосфера остается "стоять" на месте. На самом же деле атмосфера вращается вместе с планетой - с той же скоростью. Потому что работает закон трения, согласно которому атмосферные газы "цепляются" за поверхность Земли и раскручиваются вместе с ней. А поскольку атмосфера существует миллиарды лет, хватило времени, чтобы скорость вращения Земли и атмосферы синхронизировались.

Итак, когда самолет поднимается в воздух, этот воздух движется в направлении вращения Земли с той же скоростью, что и поверхность планеты. Таким образом самолет летит в инерциально разогнанной системе, а не в неподвижной.

А вот если бы атмосфера "стояла" на месте во время вращения Земли, тогда мы бы постоянно наблюдали ураганные ветры: потому что разница в скоростях между воздухом и нами на поверхности Земли была бы просто сумасшедшей.

Как пишет IFL Science, если быть уж совсем точным, то полет на запад (против вращения Земли) на самом деле занимает немножко больше времени, чем полет на восток, что выглядит немного нелогично, но объясняется законами физики. Тут дело в том, что в атмосфере есть такие же течения, как и в море, вызванные как влиянием Солнца, так и самим же вращением Земли. Подобно тому как Гольфстрим позволяет плыть в Европу быстрее, чем в Америку, так же воздушные течения могут немножечко ускорять самолеты в одном направлении, и немножечко замедлять в другом.

