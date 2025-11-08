Речь идет о десятках танков и еще большем количестве БМП.

Германия предложила Бразилии приобрести десятки танков Leopard 2A6 и боевых машин пехоты Marder 1A5. Якобы от их покупки отказалась Украина. Об этом сообщает бразильское издание Tecno&Defesa.

В целом речь идет о 65 подержанных Leopard 2A6 и 78 Marder 1A5. "Именно эти последние танки предлагаются Бразилии (и от которых, по некоторым источникам, украинцы отказались)", - говорится в публикации.

Конкретики относительно того, действительно ли украинцы отказались от этой бронетехники, издание не приводит.

Скептически к информации об отказе Украины от этих машин отнесся ресурс German Aid To Ukraine, который тщательно отслеживает военную помощь Украине со стороны Германии.

Вместе с тем он отмечает, что речь идет о подержанной технике со складов Бундесвера, которая еще и имеет высокую степень износа. А учитывая то, что ВСУ имели постоянные проблемы с получением запчастей к своей технике немецкого происхождения, "сообщение об отказе со стороны украинского правительства имело бы по крайней мере частичный смысл", добавляет German Aid To Ukraine.

Украинский военно-аналитический портал Defense Express тоже призывает осторожно относиться к этой информации. Ведь речь идет о действительно крупной партии бронетехники, о которой почему-то до сих пор никто не сообщал.

Однако и украинские аналитики не исключают, что отказ действительно мог иметь место. Бразильское издание называет цену, по которой немцы якобы хотят продать эти старые изношенные машины - около 15 млн евро за Leopard 2A6 и 10 млн евро за БМП Marder.

"Цена фактически за "голые" машины без учета поддержки. Что, конечно, меньше новых образцов вооружения, но все равно выглядит завышенно, если учитывать неудовлетворительное состояние техники", - пишет Defense Express.

